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Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

16:50, 13 квітня 2024
Через зростання авіаударів рф уряд Німеччини ухвалив рішення про додаткове зміцнення української ППО.
Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
Джерело фото: lb.ua
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Німеччина оголосила про передачу Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot у зв'язку зі зростанням кількості російських авіаударів по території України. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини.

«У зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини ухвалив рішення додатково зміцнити українську протиповітряну оборону», - зазначається у заяві німецького військового відомства.

Раніше Німеччина надала Україні дві вогневі установки Patriot. Згідно з повідомленням N-TV, ці постачання були частиною допомоги Німеччини в удосконаленні оборонної потужності України.

Зараз Бундесвер готується до передачі ще однієї системи протиповітряної оборони. Ця передача стане можливою завдяки поверненню установки з планового технічного обслуговування.

В міністерстві пишуть: «При цьому негайно будуть розпочаті всі необхідні заходи для прискореної заміни та нових закупівель».

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