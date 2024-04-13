Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 13 квітня

Кабінет Міністрів 13 квітня провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

Затверджено Порядок комплексної передачі електронних копій електронних відображень інформації, що міститься у документах, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, електронних копій інших документів, сформованих засобами зазначеного вебпорталу, а також окремої інформації (відомостей, даних), що в них міститься. Порядок визначає механізм комплексної передачі електронних копій електронних відображень інформації, що міститься у документах, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, електронних копій інших документів, сформованих засобами зазначеного вебпорталу, а також окремої інформації (відомостей, даних), що в них міститься, засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), а також особливості формування електронних копій документів, процедуру проведення їх перевірки та отримання.

Внесено зміни до Положення про Міністерство юстиції України, постанов КМУ від 21 грудня 2016 року №990 «Про затвердження Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та від 06.03.2022 N 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» з метою приведення їх у відповідність до ЗУ N 3257-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування діяльності відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави». Визначено Мінʼюст головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику у сфері державної реєстрації відокремлених підрозділів юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави. Передбачено здійснення Мінʼюстом нормативно-правового, методологічного та інформаційного забезпечення, організації роботи та контролю за діяльністю у зазначеній сфері.

Визнано, з метою створення передумов для збільшення експорту електричної енергії в об’єднану енергетичну систему України, такою, що втратила чинність, постанову КМУ від липня 2022 року № 775 «Про покладення спеціальних обовʼязків на учасників ринку електричної енергії, що здійснюють операції з експорту електричної енергії, для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії протягом дії воєнного стану».

Внесено зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році. Удосконалено порядок укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та порядок реалізації програми медичних гарантій у 2024 році. Уточнено розрахунок запланованої вартості договорів, що будуть укладені після 1 січня, для медичних послуг за договорами, що укладаються із закладами охорони здоровʼя, які розташовані на територіях, на яких ведуться бойові дії, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф. Запроваджено з 1 жовтня 2024 року проведення оцінки досягнення надавачами медичних послуг за напрямом первинна медична допомога індикатора охоплення жінок віком старше 30 років ПАП-тестуванням з метою профілактики онкологічних захворювань та сприяння ранньому їх вивленню, покращення жіночого здоровʼя. Врегульовано питання застосування коефіцієнтів за пакетом медичних послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» з метою розрахунку запланованої вартості медичних послуг, для закладів охорони здоровʼя, які будуть укладати договори з 01.04.2024. Змінено розрахунок фактичної вартості медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим і дітям задля ефективного використання коштів та передбачено перехід з оплати за місяць на оплату за тиждень з виконанням чітко встановлених умов надання послуг тощо.

Внесено зміни до постанови КМУ від 28 березня 2018 року № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення», якими передбачено надання права Національному університету охорони здоровʼя України імені П.Л. Шупика з 1 червня2024 року і Львівському національному медичному університу імені Данила Галицького з 1 квітня 2024 року укладати договори про медичне обслуговування населення. Внесено зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році. Передбачено, що НСЗУ не укладає договори про надання медичних послуг, які віднесені до пакета медичних послуг «Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населення, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії» (згідно із специфікацією таких медичних послуг), із закладами охорони здоровʼя: в яких на дату подання пропозиції щонайменше одне місце надання послуг розташовано на території, яка не включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Мінреінтеграції; які за місцем надання послуги на дату подання пропозиції розташовані на територіях, на яких велися бойові дії, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, для яких визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій); які змінили щонайменше одне місце надання послуг після 24 лютого 2022 року, яке було розташоване на тимчасово окупованій РФ території України згідно з переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ. Уточнено здійснення розрахунку запланованої та фактичної вартості медичних послуг.

Схвалено Концепцію Державної цільової науково-технічної програми з використання технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки на період до 2026 року з метою визначення пріоритетних напрямів і основних завдань розвитку технологій штучного інтелекту та запровадження механізмів державної підтримки, спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку інноваційних технологій зі використанням технологій штучного інтелекту в пріоритетних галузях економіки, які допоможуть підвищити економічний потенціал України та зміцнити позиції держави на світовому ринку.