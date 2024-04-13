На Львівщині судили батька учня, який написав нецензурні слова під дверми керівництва школи

14-річний хлопець написав нецензурні слова на підлозі біля кабінету заступника директора школи.

На Львівщині чоловіка судили за те, що його 14-річний син зробив лайливий напис під дверми керівництва школи. Про це повідомляє zaxid.net.

Як стало відомо, школяр написав нецензурні слова на підлозі у коридорі школи, під дверима заступника директора. За зверненням керівництва школи поліцейські склали на батька учня адміністративний протокол за ухилення від виконання батьківських обов’язків.



У суді чоловік свою вину визнав та пообіцяв більше уваги приділяти вихованню неповнолітнього сина.

Батька учня звільнили від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляції.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що у Львові чоловік посадив за кермо автомобіля 9-річну доньку.

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