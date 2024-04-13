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У Львові чоловік посадив за кермо автомобіля 9-річну доньку, відео

09:17, 13 квітня 2024
Чоловік, на якого склали адмінпротоколи, давав дитині за кермом поради «їхати у своєму ряді» та «вирівнюватися», щоб її ніхто не обігнав.
У Львові чоловік посадив за кермо автомобіля 9-річну доньку, відео
Фото: патрульна поліція
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У Львові чоловік опублікував в мережі відео, на якому його 9-річна донька керує автівкою. Тато дівчинки сидів поруч з нею, на пасажирському сидінні та радів вмінням дитини. 

"Вирівнюйся, щоб тебе ніхто не обігнав. Молодець. Ще рік і на гонки", – коментував відео чоловік.

Правоохоронці відреагували на відео та оперативно затримали чоловіка.

"Відео розлетілось по різних пабліках. Автор думав, напевно, що то круто і прикольно "так жити". Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно. Бо то було не круто, а фейспалм. Звісно, що ми відшукали цього 31-річного блогера", - розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На чоловіка склали два протоколи: за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) та ч.2 ст.126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

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