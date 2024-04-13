СБУ запобігла замаху на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Місцевий житель Херсона організовував разом з ворожими спецслужбами замах на очільника Херсонської ОВА.

Служба безпеки України перешкодила спробі замаху на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Співробітники СБУ затримали жителя Херсона, коли він вже готувався до вчинення замаху. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк, пише "Дзеркало тижня".

Як розповів Малюк, 10 квітня у Херсоні був затриманий місцевий мешканець, який співпрацював з ворожими спецслужбами, щоб організувати замах на Олександра Прокудіна.

За його словами, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці Прокудіна.

Зазначається, що усі дії зловмисників вдалося задокументувати. Місцевого жителя затримали на стадії завершеного замаху, а дрон був посаджений своєчасно.

Малюк також повідомив, що відомство постійно протидіє проникненню ворога на об'єкти критичної інфраструктури, локації підприємств ОПК.

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