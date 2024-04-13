СБУ предотвратила покушение на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина

Местный житель Херсона организовывал вместе с вражескими спецслужбами покушение на главу Херсонской ОВА.

Служба безопасности Украины помешала попытке покушения на руководителя Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина. Сотрудники СБУ задержали жителя Херсона, когда он уже готовился к покушению. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк, пишет "Зеркало недели".

Как рассказал Малюк, 10 апреля в Херсоне был задержан местный житель, который сотрудничал с вражескими спецслужбами, чтобы организовать покушение на Александра Прокудина.

По его словам, из глубины 12 км был запущен новый образец вражеского fpv-дрона. Предатель непосредственно на месте осуществлял визуальное наблюдение и корректировал огонь по машине Прокудина.

Все действия злоумышленников удалось задокументировать. Местного жителя задержали на стадии завершенного покушения, а дрон был посажен вовремя.

Малюк также сообщил, что ведомство постоянно противодействует проникновению врага на объекты критической инфраструктуры, локации предприятий ОПК.

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