В базах полиции есть данные о сотнях тысяч возможных уклонистов, — МВД

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, полиция занимается розыском тех украинцев, которые получили на руки повестки и уклоняются от мобилизации.

Фото: МВД

В базах Национальной полиции есть данные о сотнях тысяч граждан, предположительно уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает Укринформ.

"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице. Но повестку может вручить исключительно военный – работник ТЦК. Мы совместно работаем на блокпостах. У полиции есть базы данных, в которых уже сотни тысяч человек, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы ", – сказал Клименко.

Также он добавил, что полиция проверяет этих людей, а также этих людей могут проверить работники ТЦК.

По словам министра, правоохранители разыскивают украинцев, которые уклоняются от призыва и уже получили повестку.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу Закон 3549-IX о цифровизации военного учета и внедрении Электронного военнообязанного кабинета (законопроект 10062), предусматривающий, что идентификация военнообязанных граждан и оформление документов военного учета теперь будет осуществляться с использованием средств Единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Также сообщалось, что Рада ужесточит административную ответственность за нарушение правил военного учета и закона о мобилизации.

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