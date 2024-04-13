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Закарпатский апелляционный суд сообщил о временном прекращении отправки почтовой корреспонденции

09:35, 13 апреля 2024
В связи с отсутствием почтовых марок, суд временно прекращает отправку почтовой корреспонденции в бумажном виде.
Закарпатский апелляционный суд сообщил о временном прекращении отправки почтовой корреспонденции
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Закарпатский апелляционный суд сообщил, что с 12 апреля в связи с отсутствием почтовых марок временно прекращается отправка почтовой корреспонденции в бумажном виде.

В суде отметили, что с целью своевременного получения повесток и сообщений о дне и времени судебных заседаний, процессуальных документов (копий судебных решений, исполнительных писем и т.п.), участников судебного процесса информируют об альтернативных способах получения информации из суда:

  • получайте процессуальные документы по делу, участником которого вы являетесь, зарегистрировавшись в подсистеме «Электронный суд». В Электронном суде предусмотрена возможность представлять процессуальные документы, получать судебные решения и другие электронные документы по каждому делу отдельно, отслеживать движение и состояние рассмотрения документов;
  • подавайте в суд заявку о получении судебных повесток, сообщений в электронном виде посредством SMS-сообщения, указав номер своего мобильного телефона;
  • подавайте заявку на получение процессуальных документов в электронном виде на электронную почту;
  • узнавайте дату и время назначения рассмотрения дела на сайте суда в разделе «Список дел, назначенных к рассмотрению» (https://zka.court.gov.ua/sud4806/gromadyanam/csz/);
  • звоните в Информационный центр (0312) 61-35-46;
  • обращайтесь в суд для получения копий судебных решений и других процессуальных документов лично.

"О возобновлении отправки почтовой корреспонденции на веб-сайте суда будет сообщено дополнительно", - сообщили в Закарпатском апелляционном суде.

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