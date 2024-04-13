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Как получить копию судебного решения из архива суда: напоминание

10:15, 13 апреля 2024
Чтобы получить копию судебного решения, необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Как получить копию судебного решения из архива суда: напоминание
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Ивановский районный суд Одесской области напоминает, как получить копию судебного решения из архива суда.

Отмечается, что основными функциями и задачами архива суда:

  • ведение архива и архивного дела в суде;
  • экспертиза ценности документов;
  • прием на хранение судебных документов и дел;
  • выдача копий судебных решений и других документов, хранящихся в архиве суда;
  • выдача судебных дел для ознакомления участников судебного разбирательства;
  • подготовка справок на основе сведений, имеющихся в документах архивного подразделения, ведение их учета.

Рассмотренные по существу и исполненные судебные дела передаются в архив суда. Здесь они размещены на специальных полках по годам и в хронологическом порядке. Сроки хранения дел четко определены соответствующим перечнем. Например, дела о расторжении брака хранятся в архиве суда 3 года, определение места жительства ребенка и лишение родительских прав, взыскание алиментов – 3 года после достижения ребенком совершеннолетия. Дела, касающиеся жилищных споров сохраняются 10 лет, а дела о наследстве – 75 лет. А некоторые категории дел, такие как уголовные дела на осужденных к пожизненному лишению свободы или преступления против основ национальной безопасности Украины, а также гражданские дела об установлении отцовства, материнства или дела об усыновлении - хранятся в архиве суда постоянно.

По истечении определенных сроков хранения дел из них изымают оригиналы приговоров, постановлений, определений и решений судов и последующих постановлений и определений судов высшего уровня. Изъятые подлинники судебных решений хранятся в архиве суда постоянно. Поэтому получить их копии можно даже через десятки лет после уничтожения материалов дел.

Следовательно, для того чтобы получить копию судебного решения необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.

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