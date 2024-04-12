Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

В возрасте 83 лет умер итальянский дизайнер Роберто Кавалли.

Известный итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет во Флоренции. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Он долго болел, однако больше подробностей его смерти не разглашают.

Роберто Кавалли работал в мире моды с 1970-х до продажи прав на названный его именем бренд в 2015 году.

Кавалли запатентовал технологию печати на тонкой коже. Изобретение позволило ему стать королем вечерних кожаных платьев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.