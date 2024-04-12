Умер итальянский модельер Роберто Кавалли

Известный итальянский модельер Роберто Кавалли умер в возрасте 83 лет во Флоренции. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Он долго болел, однако больше подробностей его смерти не разглашают.
Роберто Кавалли работал в мире моды с 1970-х до продажи прав на названный его именем бренд в 2015 году.
Кавалли запатентовал технологию печати на тонкой коже. Изобретение позволило ему стать королем вечерних кожаных платьев.
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