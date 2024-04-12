Роману Гринкевичу продлили меру пресечения, но уменьшили сумму залога

Суд уменьшил сумму залога Роману Гринкевичу до 393 млн гривен.

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В пятницу, 12 апреля, Печерский суд Киева продлил меру пресечения Роману Гринкевичу, подозреваемого в поставке не качественной одежды для ВСУ и мошенничестве. Об этом сообщает Суспильне.

Он будет находиться под стражей еще два месяца. Размер залога уменьшен с 469 до 393 миллионов гривен.

Напомним, что Роман Гринкевич является одним из пяти подозреваемых по снабжению одеждой для ВСУ.

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