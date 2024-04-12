Роману Гринкевичу продовжили запобіжний захід, але зменшили суму застави

Суд зменшив суму застави Роману Гринкевичу до 393 млн гривень.

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У п'ятницю, 12 квітня, Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу, якого підозрюють у постачанні не якісного одягу для ЗСУ та шахрайстві. Про це повідомляє Суспільне.

Він перебуватиме під вартою ще два місяці. Розмір застави зменшено з 469 до 393 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що Роман Гринкевич є одним з п’ятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.



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