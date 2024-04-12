Андрій Сибіга тепер буде заступником міністра закордонних справ.

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Сибігу з посади заступника керівника Офісу Президента України. Відповідний указ №226/2024 опубліковано на сайті глави держави.

Як писала «Судово-юридична газета», Сибіга стане заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, натомість заступник глави МЗС Микола Точицький стане новим заступником керівника ОП.

Андрій Сибіга був призначений заступником керівника Офісу Президента 31 травня 2021 року.

До цього (з 2016 року) працював Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці, перед цим був директором департаменту консульської служби МЗС.

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