Протести проти законопроекту про «іноагентів»: у Грузії активіста засудили до 9 років

Лазаре Грігоріадіса визнали винним у замаху на здоров’я поліцейських та знищенні державного майна.

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Тбіліський міський суд засудив до дев'яти років позбавлення волі учасника минулорічних акцій проти гучного законопроекту про "іноагентів" Лазаре Грігоріадіса. Вирок було ухвалено на тлі повернення на розгляд до парламенту відкликаного минулого року через масштабні протести законопроекту, пише "Ехо Кавказу".

Розгляд справи Григоріадіса тривав близько року. Він єдиний засуджений до тюремного терміну учасник минулорічних акцій протесту проти законопроекту про "іноагентів".

За версією прокуратури, під час акцій протесту у березні минулого року він двічі кинув "коктейль Молотова" у напрямку спецназу, внаслідок чого постраждали двоє співробітників.

Крім того, за даними слідства, він підпалив поліцейський автомобіль, чим завдав шкоди державі у розмірі 39 500 ларі (близько 15 тис. доларів).

Суд повністю розділив позицію звинувачення, визнавши Григоріадіса винним у замаху на здоров’я поліцейських та знищенні державного майна.

У прокуратурі стверджують, що у справі достатньо доказів винності Григоріадіса, зокрема свідчення свідків — постраждалих поліцейських та очевидців, а також експертів.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що США стурбовані просуванням законопроекту про "іноагентів" у Грузії.

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