Протесты против законопроекта об «иноагентах»: в Грузии активиста приговорили к 9 годам

Лазаре Григориадис признан виновным в покушении на здоровье полицейских и уничтожении государственного имущества.

Тбилисский городской суд приговорил к девяти годам лишения свободы участника прошлогодних акций против громкого законопроекта об "иноагентах" Лазаре Григориадис. Приговор был вынесен на фоне возвращения на рассмотрение в парламент отозванного в прошлом году из-за масштабных протестов законопроекта, пишет "Эхо Кавказа".

Рассмотрение дела Григориадиса длилось около года. Он единственный приговоренный к тюремному сроку участник прошлогодних акций протеста против законопроекта об "иноагентах".

По версии прокуратуры, во время акций протеста в марте прошлого года он дважды бросил "коктейль Молотова" в направлении спецназа, в результате чего пострадали два сотрудника.

Кроме того, по данным следствия, он поджег полицейский автомобиль, чем нанес ущерб государству в размере 39 500 лари (около 15 тыс. долларов).

Суд полностью разделил позицию обвинения, признав Григориадиса виновным в покушении на здоровье полицейских и уничтожении государственного имущества.

В прокуратуре утверждают, что в деле достаточно доказательств виновности Григориадиса, в том числе свидетельские показания — пострадавших полицейских и очевидцев, а также экспертов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что США обеспокоены продвижением законопроекта об "иноагентах" в Грузии.

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