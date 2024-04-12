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Зеленский уволил Андрея Сибига с должности заместителя руководителя Офиса Президента

20:56, 12 апреля 2024
Андрей Сибига теперь будет заместителем министра иностранных дел.
Зеленский уволил Андрея Сибига с должности заместителя руководителя Офиса Президента
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Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибига с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины. Соответствующий указ №226/2024 опубликован на сайте главы государства.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Сибига станет заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель главы МИД Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя ОП.

Андрей Сибига был назначен заместителем руководителя Офиса Президента 31 мая 2021 года.

До этого (с 2016 года) работал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике, до этого был директором департамента консульской службы МИД.

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