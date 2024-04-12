Помер італійський модельєр Роберто Каваллі

У віці 83 років помер італійський дизайнер Роберто Каваллі.

Відомий італійський модельєр Роберто Каваллі помер у віці 83 років у Флоренції. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Він тривалий час хворів, проте більше подробиць його смерті не розголошують.

Роберто Каваллі працював у світі моди з 1970-х до продажу прав на названий його ім'ям бренд у 2015 році.

Каваллі запатентував технологію друку на тонкій шкірі. Винахід дозволив йому стати королем вечірніх шкіряних суконь.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.