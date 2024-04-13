Як отримати копію судового рішення з архіву суду: нагадування

Щоб отримати копію судового рішення необхідно звернутися до суду з відповідною заявою.

Іванівський районний суд Одеської області нагадує, як отримати копію судового рішення з архіву суду.

Зазначається, що основними функціями та завданнями архіву суду є:

ведення архіву та архівної справи в суді;

експертиза цінності документів;

приймання на зберігання судових документів та справ;

видача копій судових рішень та інших документів, які зберігаються в архіві суду;

видача судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду;

підготовка довідок на основі відомостей, які є в документах архівного підрозділу, ведення їх обліку.

Розглянуті по суті та виконані судові справи передаються до архіву суду. Тут вони розміщені на спеціальних полицях окремо по роках та в хронологічному порядку. Строки зберігання справ чітко визначені відповідним переліком. Наприклад, справи про розірвання шлюбу зберігаються в архіві суду 3 роки, визначення місця проживання дитини та позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів - 3 роки після досягнення дитиною повноліття. Справи, що стосуються житлових спорів зберігаються 10 років, а справи про спадщину - 75 років. А деякі категорії справ, такі, як кримінальні справи на засуджених до довічного позбавлення волі чи злочини проти основ національної безпеки України а також цивільні справи про встановлення батьківства, материнства чи справи про усиновлення - зберігаються в архіві суду постійно.

Після закінчення визначених строків зберігання справ з них вилучають оригінали вироків, постанов, ухвал та рішень судів та наступних постанов та ухвал судів вищого рівня. Вилучені оригінали судових рішень зберігаються в архіві суду постійно. А тому отримати їх копії можна навіть через десятки років після знищення матеріалів справ.

Отже, для того, щоб отримати копію судового рішення необхідно звернутися до суду з відповідною заявою.

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