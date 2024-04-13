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Закарпатський апеляційний суд повідомив про тимчасове припинення відправки поштової кореспонденції

09:35, 13 квітня 2024
У зв’язку із відсутністю поштових марок, суд тимчасово припиняє відправку поштової кореспонденції у паперовому вигляді.
Закарпатський апеляційний суд повідомив про тимчасове припинення відправки поштової кореспонденції
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Закарпатський апеляційний суд повідомив, що з 12 квітня у зв’язку із відсутністю поштових марок, тимчасово припиняється відправка поштової кореспонденції у паперовому вигляді.

В суді зазначили, що з метою своєчасного отримання повісток та повідомлень про день та час судових засідань, процесуальних документів (копій судових рішень, виконавчих листів тощо), учасників судового процесу інформують про альтернативні способи отримання інформації з суду:

  • отримуйте процесуальні документи по справі, учасником якої ви є, зареєструвавшись в підсистемі «Електронний суд». В Електронному суді передбачена можливість подавати процесуальні документи, отримувати судові рішення та інші електронні документи у кожній справі окремо, відстежувати рух та стан розгляду документів;
  • подавайте до суду заявку про отримання судових повісток, повідомлень в електронному вигляді за допомогою SMS-повідомлення, зазначивши номер свого мобільного телефону;
  • подавайте заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді на електронну пошту;
  • дізнавайтеся про дату та час призначення розгляду справи на сайті суду в розділі «Список справ, призначених до розгляду» (https://zka.court.gov.ua/sud4806/gromadyanam/csz/);
  • телефонуйте в Інформаційний центр (0312) 61-35-46;
  • звертайтесь до суду для отримання копій судових рішень та інших процесуальних документів особисто.

"Про відновлення відправлення поштової кореспонденції на веб-сайті суду буде повідомлено додатково", - повідомили у Закарпатському апеляційному суді.

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