У базах поліції є дані про сотні тисяч можливих ухилянтів, — МВС

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, поліція займається розшуком тих українців, котрі отримали на руки повістки і ухиляються від мобілізації.

Фото: МВС

У базах Національної поліції є дані про сотні тисяч громадян, які, ймовірно, ухиляються від мобілізації. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці. Але повістку може вручити виключно військовий – працівник ТЦК. Ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є бази даних, в яких вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, можливо, ухиляються від служби", – сказав Клименко.

Також він додав, що поліція перевіряє цих людей, а також одразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК.

Ща, за словами міністра, правоохоронці розшукують українців, які ухиляються від призову та вже отримали повістку.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062), який передбачає, що ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку відтепер буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Також повідомлялося, що Рада посилить адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку та закону про мобілізацію.

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