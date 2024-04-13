Куди має вноситися інформація про стажування: нагадування

Відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Державна служба України з питань праці нагадує, куди має вноситися інформація про стажування.

Зазначається, що відомості про проходження стажування вносяться до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в порядку, встановленому Пенсійним фондом України за погодженням із Мінсоцполітики (стаття 29 Закону України “Про зайнятість населення”).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що потрібно знати при офіційному працевлаштуванні.

Також повідомлялося, чи всім працівникам можна встановити випробування при прийнятті на роботу.

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