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Україна має 500 підприємств оборонної галузі, – Зеленський

17:11, 13 квітня 2024
Зеленський розповів про успіхи українського оборонного комплексу та заявив, що українська зброя завоювала світову славу.
Україна має 500 підприємств оборонної галузі, – Зеленський
Джерело фото: president.gov.uа
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Президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України зазначив, що в країні діють 500 підприємств цієї галузі. Це не лише державні, але й приватні компанії, які активно залучені до виробництва українського озброєння.

Згідно з висловлюванням президента, у цей процес вже втягнуто майже 300 тисяч працівників. Оборонно-промисловий комплекс України виготовляє широкий асортимент військової техніки та озброєння, включаючи снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи радіоелектронної боротьби, морські дрони та інші зразки.

Зокрема, Зеленський зазначив, що українські військові стандарти, такі як «стугні» та броня, вже стали відомими у світі.

«Українські «стугни», українська броня, українські FPV-дрони вже не є чимось незвичним. Пишаюся всіма нашими людьми та підприємствами, які роблять звичною також і сучасну українську артилерію — необхідні сучасні калібри, необхідні гармати», — наголосив президент

Крім того, президент повідомив про зацікавленість інших країн у придбанні української зброї та розширенні співпраці в цій галузі, що свідчить про високу якість та довіру до вітчизняних виробників озброєння.

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