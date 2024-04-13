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Видавали себе за військових та «вибивали» кошти у підприємців: на Прикарпатті судитимуть групу вимагачів

21:17, 13 квітня 2024
Обвинувачені упродовж 2019-2023 років вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині.
Видавали себе за військових та «вибивали» кошти у підприємців: на Прикарпатті судитимуть групу вимагачів
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На Прикарпатті судитимуть групу вимагачів, які видавали себе за військових та «вибивали» кошти у підприємців. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачені упродовж 2019-2023 років вимагали кошти у мешканців Прикарпаття та Волині. Двоє з них, позиціонуючи себе «кримінальними авторитетами», встановлювали та поширювали злочинний вплив. Спільники займались вимаганням неіснуючих боргів у підприємців та погрожували їм фізичною розправою.

З початком воєнного стану окремі з них, використовуючи підроблені військові посвідчення, вимагали у жительки Волині 15 тисяч доларів, які нібито заборгував її чоловік. При цьому вони погрожували, що відправлять її сина в зону бойових дій.

У вересні 2023 року обвинувачені «вирішували» проблему із поверненням коштів за цивільно-правове зобов’язання місцевого підприємця. Погрожуючи насильством, вони «вибили» у чоловіка  150 тисяч гривень.

 У ході контролю за вчиненням злочину у жовтні 2023 року правоохоронці затримали вимагачів, після передачі їм коштів.

Двом з них інкриміновано вимагання та примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань, їх спільникам - встановлення та поширення злочинного вплив, а також звернення за застосуванням такого впливу (ч. 4 ст. 189,  ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 355, ч.1 ст. 255-3КК України).

Окрім того, двоє з них використовували підроблені документи для виїзду за кордон (ч.ч.1,4 ст. 358 КК України).

Трьом спільникам обрано запобіжний захід – тримання під вартою, четвертому, який звернувся за їх допомогою, обрано домашній арешт. Також за клопотанням прокурора накладено арешт на їх майно вартістю понад 1,6 млн грн.

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