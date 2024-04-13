Лінія 112 розширить свою роботу по всій Україні

Лінія 112 в травні збільшить свою область покриття у Дніпрі та у вересні – в Одесі.

Джерело фото: myvin.com.ua

МВС України повідомило про наміри поширення роботи Служби 112 на всю територію України до кінця 2024 року. Зараз ця послуга доступна вже у двох макрорегіонах країни – центральному та західному.

Планується запустити центри Служби 112 у Дніпрі в травні та в Одесі у вересні. Ці центри охоплять східні та південні регіони України відповідно.

Лінія 112 дозволяє громадянам звертатися за допомогою з будь-якої точки країни. Виклики за цим номером автоматично перенаправляються до служб екстреної допомоги.

Цікаво, що на лінію 112 можуть звертатися і люди з порушеннями слуху чи мовлення, для яких передбачено спеціальну можливість зв'язку через відеозв'язок з операторами, що володіють жестовою мовою.

Номери профільних екстрених служб - 101, 102, 103 і 104 - залишаться активними і після 2024 року, щоб громадяни могли продовжувати отримувати необхідну допомогу у нагальних ситуаціях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.