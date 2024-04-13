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На Миколаївщині судитимуть російського командира, який віддавав накази на затримання цивільних жителів

22:00, 13 квітня 2024
Людей потім вивозили до окупованої Херсонщини та піддавали катуванню.
На Миколаївщині судитимуть російського командира, який віддавав накази на затримання цивільних жителів
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У Миколаївській області до суду скерували обвинувальний акт стосовно командира артилерійського взводу козачої бригади «дон», який віддавав накази на затримання жителів Кінбурну. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що місцевих жителів в подальшому вивозили на сусідню територію окупованої Херсонщини та піддавали катуванню. 

Як встановило слідство, 23 серпня 2022 року обвинувачений разом з іншими невстановленими окупантами приїхали до будинку мешканця села Василівка.

Вони зайшли до будинку, мотузками та ганчірками замотали чоловікові голову, зв'язали руки та посадили у кузов КамАЗа. Далі його вивезли на територію окупованої частини Херсонської області, де утримували щонайменше сім днів. За час полону чоловіка катували. Згодом його вивезли до одного з районів Херсона, де викинули частково роздягненим, без документів та одягу.

Крім того, на початку вересня 2022 року обвинувачений приїхав до будинку місцевої мешканки і наказав групі підлеглих окупантів надіти на жінку кайданки. Їй замотали голову рушником та повезли до одного з будинків у селі Покровка. Там її вночі прикували наручниками до стільця, а вранці посадили в багажник легковика і вивезли на Херсонщину.

Її ще сім днів тримали без їжі та води у неналежних умовах та постійно погрожували. Через деякий час її знову завантажили в автомобіль та викинули біля села Покровка. 

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