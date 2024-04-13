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В Николаевской области будут судить российского командира, который отдавал приказы на задержание гражданских жителей

22:00, 13 апреля 2024
Людей потом вывозили в оккупированную Херсонщину и подвергали пыткам.
В Николаевской области будут судить российского командира, который отдавал приказы на задержание гражданских жителей
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В Николаевской области в суд был направлен обвинительный акт в отношении командира артиллерийского взвода казачьей бригады «дон», который отдавал приказы на задержание жителей Кинбурна. Об этом сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что местных жителей в дальнейшем вывозили на соседнюю территорию оккупированной Херсонщины и подвергали пыткам.

Как установило следствие, 23 августа 2022 года обвиняемый вместе с другими неустановленными оккупантами приехали в дом жителя села Васильевка.

Они вошли в дом, веревками и тряпками замотали голову мужчины, связали руки и посадили в кузов КамАЗа. Далее его вывезли на территорию оккупированной части Херсонской области, где содержали не менее семи дней. За время плена мужчину пытали. Впоследствии его вывезли в один из районов Херсона, где был выброшен частично раздетым, без документов и одежды.

Кроме того, в начале сентября 2022 года обвиняемый приехал в дом местной жительницы и приказал группе подчиненных кафиров надеть на женщину наручники. Ей замотали голову полотенцем и повезли в один из домов в селе Покровка. Там ее ночью приковали наручниками к стулу, а утром посадили в багажник легковушки и вывезли на Херсонщину.

Ее семь дней держали без пищи и воды в ненадлежащих условиях и постоянно угрожали. Через некоторое время ее снова погрузили в автомобиль и выбросили возле села Покровка.

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