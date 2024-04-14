В Херсонской области тракторист подорвался на российской мине: мужчина получил обломочные ранения, травмы и контузию

В настоящее время мужчина находится в состоянии средней тяжести.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В поле близ села Степное Бериславского района Херсонской области трактор во время полевых работ взорвался на российской мине. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

Так, в результате детонации взрывоопасного предмета 59-летний тракторист получил обломочные ранения головы, черепно-мозговую и взрывную травмы и контузию. Его госпитализировали.

В настоящее время мужчина находится в состоянии средней тяжести.

В Херсонской области до сих пор остается чрезвычайно высокой минная опасность. В ОВА отметили, что поля перед работой сельскохозяйственной техники должны обследовать саперы.

Ранее мы писали, что на Черниговщине оккупанты обстреляли автомобиль гражданского, который вез продукты жителям пограничных сел.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.