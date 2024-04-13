Руководитель Херсонской ОВА Прокудин прокомментировал покушение на себя: Далеко не первая попытка

Я знал, на что иду, когда согласился работать в прифронтовом регионе, – сказал Александр Прокудин.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил сообщение Службы безопасности Украины о том, что на него готовилось покушение. В видеообращении он рассказал, что это не первая попытка.

"Да, это действительно правда. К сожалению, это далеко не первая и, наверное, не последняя попытка", – сказал он.

Прокудин признался, что не рассказывал об этом случае, потому что знал "на что шел, когда согласился работать в прифронтовом регионе".

Он также отметил, что российские оккупанты ежедневно атакуют Херсон и область, в результате чего погибают гражданские.

"Я такой же человек, как и другие. И это – наша обыденность", - добавил Прокудин.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали жителя Херсона, когда он уже готовился к покушению на Прокудина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.