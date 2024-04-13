Керівник Херсонської ОВА Прокудін прокоментував замах на себе: Далеко не перша спроба

Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні, – сказав Олександр Прокудін.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив повідомлення СБУ про те, що на нього готувався замах. У відеозверненні він розповів, що це не перша спроба.

"Так, це дійсно правда. На жаль, це далеко не перша і, напевно, не остання спроба", – сказав він.

Прокудін зізнався, що не розповідав про цей випадок бо, що знав "на що йшов, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні".

Він також наголосив на тому, що російські окупанти щодня атакують Херсон та область, внаслідок чого гинуть цивільні.

"Я така ж людина, як і інші. І це – наша буденність", - додав Прокудін.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали жителя Херсона, коли він вже готувався до вчинення замаху на Прокудіна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.