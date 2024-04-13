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Керівник Херсонської ОВА Прокудін прокоментував замах на себе: Далеко не перша спроба

16:14, 13 квітня 2024
Я знав на що йду, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні, – сказав Олександр Прокудін.
Керівник Херсонської ОВА Прокудін прокоментував замах на себе: Далеко не перша спроба
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Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив повідомлення СБУ про те, що на нього готувався замах. У відеозверненні він розповів, що це не перша спроба.

"Так, це дійсно правда. На жаль, це далеко не перша і, напевно, не остання спроба", – сказав він. 

Прокудін зізнався, що не розповідав про цей випадок бо, що знав "на що йшов, коли погодився працювати у прифронтовому регіоні".

Він також наголосив на тому, що російські окупанти щодня атакують Херсон та область, внаслідок чого гинуть цивільні.

"Я така ж людина, як і інші. І це – наша буденність", - додав Прокудін. 

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали жителя Херсона, коли він вже готувався до вчинення замаху на Прокудіна. 

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