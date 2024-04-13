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У Повітряних силах оцінили ефективність лазерної зброї, яку хочуть передати Україні

19:47, 13 квітня 2024
Україні необхідні будь-які системи протиповітряної оборони.
У Повітряних силах оцінили ефективність лазерної зброї, яку хочуть передати Україні
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Як повідомлялося, Велика Британія розглядає можливість надіслати Україні прототип лазерної зброї для збивання дронів та ракет.

Ефективність лазерної зброї для знищення дронів та ракет поки що важко оцінити. Але будь-які системи ППО необхідні Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

«Будь-які системи ППО вкрай необхідні для боротьби з ракетами, дронами, які противник запускає по нашій території. Звісно, що будь-які системи, у тому числі експериментальні, були б корисні. Але про те, наскільки вони ефективні, поки що складно сказати, чи обговорювали це наше вище військово-політичне керівництво», - зазначив речник.

За його словами, деталі щодо використання нового озброєння потрібно тримати у таємниці.

«Ця інформація досить така чутлива, краще нехай вона залишиться фахівцям для обговорення за закритими дверима», - додав Євлаш.

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