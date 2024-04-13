У Повітряних силах оцінили ефективність лазерної зброї, яку хочуть передати Україні

Як повідомлялося, Велика Британія розглядає можливість надіслати Україні прототип лазерної зброї для збивання дронів та ракет.
Ефективність лазерної зброї для знищення дронів та ракет поки що важко оцінити. Але будь-які системи ППО необхідні Україні. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.
«Будь-які системи ППО вкрай необхідні для боротьби з ракетами, дронами, які противник запускає по нашій території. Звісно, що будь-які системи, у тому числі експериментальні, були б корисні. Але про те, наскільки вони ефективні, поки що складно сказати, чи обговорювали це наше вище військово-політичне керівництво», - зазначив речник.
За його словами, деталі щодо використання нового озброєння потрібно тримати у таємниці.
«Ця інформація досить така чутлива, краще нехай вона залишиться фахівцям для обговорення за закритими дверима», - додав Євлаш.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.