Британія готує для України прототип лазерної зброї

Прототипи лазерної зброї зможуть збивати дрони та ракети.

Джерело фото: commons.wikimedia.org

Велика Британія розглядає можливість надіслати Україні прототип лазерної зброї для збивання дронів та ракет. Про це заявив міністр оборони Британії Грант Шаппс, інформує The Daily Telegraph.

Шаппс відвідав лабораторію лазерного озброєння DragonFire, де він підкреслив важливість швидкого розгортання цієї технології. Він наголосив, що це може стати «найбільшою тратою грошей на оборону» і висловив намір прискорити процес розгортання звичайної тривалості до 10 років до набагато коротших часових рамок.

«Що я хочу зробити, так це прискорити процес, який зазвичай є дуже тривалим, можливо до 10 років, до набагато коротших часових рамок і розгорнути його, потенційно на кораблях і потенційно на суші», - сказав Шаппс.

Міністр оборони заявив про намір Великої Британії встановити систему DragonFire на озброєння до 2027 року. Проте він також зазначив, що країна розглядає можливість відправки прототипів в Україну раніше, навіть якщо вони не будуть на 100% вдосконалені.

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