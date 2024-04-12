Британия готовит для Украины прототип лазерного оружия

Прототипы лазерного оружия смогут сбивать дроны и ракеты.

Источник фото: commons.wikimedia.org

Великобритания рассматривает возможность отправить Украине прототип лазерного оружия для сбивания дронов и ракет. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, информирует The Daily Telegraph.

Шаппс посетил лабораторию лазерного вооружения DragonFire, где он подчеркнул важность быстрого развертывания этой технологии. Он подчеркнул, что это может стать "самой большой тратой денег на оборону" и выразил намерение ускорить процесс развертывания обычной продолжительности до 10 лет до гораздо более коротких временных рамок.

"Что я хочу сделать, так это ускорить процесс, который обычно является очень длительным, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких временных рамок и развернуть его, потенциально на кораблях и потенциально на суше", - сказал Шаппс.

Министр обороны заявил о намерении Великобритании установить систему DragonFire на вооружение к 2027 году. Однако он также отметил, что страна рассматривает возможность отправки прототипов в Украину раньше, даже если они не будут на 100% усовершенствованы.

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