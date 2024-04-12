В Украине обещают учитывать справки о составе семьи при оказании помощи для ВПЛ

От граждан поступают жалобы, что при приеме документов на начисление выплат не принимают в расчет акты обследования относительно состава семьи.

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Документы о составе семьи будут учитываться при начислении выплат ВПЛ. Как сообщили в Минреинтеграции, об этом шла речь на еженедельном заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ под председательством Вице-премьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

На горячую линию Минреинтеграции время от времени поступают жалобы граждан, что во время приема документов на начисление выплат не принимают в расчет акты обследования относительно состава семьи.

«Люди должны получать положенные им выплаты ВПЛ, даже если члены их семей не проживают вместе с ними на подконтрольной территории», – отметила Ирина Верещук.

Сообщается, что такой акт обследования состава семьи могут выдать ОСМД, управляющие дома или другие коммунальные предприятия. В настоящее время форма этой справки является произвольной, но она должна быть утверждена, например, местными властями.

По результатам совещания Вице-премьер-министр поручила выработать единую форму соответствующей справки, которую будут принимать в управлениях социальной защиты.

Также в Минсоцполитики ответили, когда поступят деньги ВПЛ, которые имеют право на выплату и не получили ее в марте.

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