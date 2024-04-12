Практика судов
  1. В Украине

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине

13:21, 12 апреля 2024
Всемирный банк оценил перспективы украинской экономики в условиях войны.
Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине
Источник фото: minprom.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Перспективы экономического развития Украины зависят от многих факторов, включая сроки и объемы внешней помощи, а также предполагаемую продолжительность российского вторжения. Эти выводы содержатся в прогнозе Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

Согласно прогнозу, в случае активных боевых действий в течение 2024 года ВВП Украины может вырасти на 3,2%. Благодаря восстановлению роста экспорта и инвестиций в восстановление, после 2025 года предполагается еще большее ускорение экономического роста до 6,5%.

Однако, частное потребление останется скромным из-за сдерживающей денежно-кредитной политики, необходимой для сдерживания послевоенной инфляции. Инфляция, хотя и повысится в 2024 году из-за определенных факторов, по прогнозам снизится с 2025 года.

Однако, этот сценарий сопровождается значительными рисками из-за уязвимости экономической траектории Украины к дефициту внешнего финансирования и возможного продолжения активных боевых действий после 2024 года. Если эти риски материализуются, может потребоваться жесткая макроэкономическая корректировка, которая может повлиять на бюджетные расходы и поддержку домохозяйств, в частности тех, которые находятся в уязвимом положении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины, получающие второе высшее образование, сохраняют право на отсрочку до конца учебного года

Аспиранты получат отсрочку от мобилизации, а получающие второе высшее образование – нет.

Правительство назначило замглавы Офиса Президента Андрея Сибигу заместителем главы МИД Дмитрия Кулебы

Андрей Сибига, бывший заместителем главы Офиса Президента, станет заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заместитель главы МИД Николай Точицкий станет новым заместителем руководителя ОП.

У Государственной судебной администрации появился новый логотип

Новым логотипом Судебной администрации стал стилизованный Трезубец с аббревиатурой «ДСА» вместо зубцов.

Военнослужащего за совершение домашнего насилия лишили дополнительного вознаграждения на два месяца – что решил Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело о возможности лишить военнослужащего дополнительного вознаграждения на два месяца за совершение домашнего насилия над супругой.

Сколько зарабатывают руководство и работники Национальной школы судей: информация ГСА

Обнародован размер заработной платы в структуре НШСУ в 2023 году.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України