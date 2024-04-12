Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в Украине

Всемирный банк оценил перспективы украинской экономики в условиях войны.

Источник фото: minprom.ua

Перспективы экономического развития Украины зависят от многих факторов, включая сроки и объемы внешней помощи, а также предполагаемую продолжительность российского вторжения. Эти выводы содержатся в прогнозе Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

Согласно прогнозу, в случае активных боевых действий в течение 2024 года ВВП Украины может вырасти на 3,2%. Благодаря восстановлению роста экспорта и инвестиций в восстановление, после 2025 года предполагается еще большее ускорение экономического роста до 6,5%.

Однако, частное потребление останется скромным из-за сдерживающей денежно-кредитной политики, необходимой для сдерживания послевоенной инфляции. Инфляция, хотя и повысится в 2024 году из-за определенных факторов, по прогнозам снизится с 2025 года.

Однако, этот сценарий сопровождается значительными рисками из-за уязвимости экономической траектории Украины к дефициту внешнего финансирования и возможного продолжения активных боевых действий после 2024 года. Если эти риски материализуются, может потребоваться жесткая макроэкономическая корректировка, которая может повлиять на бюджетные расходы и поддержку домохозяйств, в частности тех, которые находятся в уязвимом положении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.