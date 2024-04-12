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Соединенные Штаты предлагают использовать прибыль от замороженных активов рф для помощи Украине

10:43, 12 апреля 2024
Предложение США будет предусматривать перечисление «нынешней стоимости будущего потока процентов на обездвиженные активы через облигации или ссуды».
Соединенные Штаты предлагают использовать прибыль от замороженных активов рф для помощи Украине
Источник фото: Chris Kleponis/CNP/Bloomberg
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США предложили привлечь десятки миллиардов евро в качестве ссуды для Украины, от будущей прибыли от российских государственных активов, замороженных западными странами. Об этом говорится в материале «Financial Times».

Страны G7 разделились по поводу того, что делать с российскими активами на 260 миллиардов евро, которые были заморожены западными странами после того, как москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Вашингтон поддержал идею полной конфискации резервов и передачи их Украине, а европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС предпочли бы отдать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Но вопрос об использовании российских резервов для помощи Киеву стал более актуален в последние месяцы, поскольку война продолжается уже третий год, а дополнительная помощь Украине со стороны США задерживается в Конгрессе, отмечают в СМИ.

«Мы находимся на том этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность обездвиженных резервов для Украины», - заявил Дейлип Сингх, заместитель советника США по национальной безопасности по вопросам международной экономики. «Мы не можем ждать вечно, мы это знаем».

Сингх сказал, что предложение США будет предусматривать перечисление «нынешней стоимости будущего потока процентов на обездвиженные активы через облигации или ссуды».

Он отметил, что европейцы уже продемонстрировали готовность перечислять Украине проценты из резервов раз в два года.

«Вместо того, чтобы просто перечислять годовую прибыль от резервов... концептуально можно перечислять прибыль за 10 лет или за 30 лет. Приведенная стоимость этих доходов составляется в очень большую цифру», – заявил Сингх.

Это предложение обсудят министры финансов G7 на полях весенних встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе.

Сингх сказал, что цель состоит в том, чтобы принять решение по этому вопросу на ежегодном саммите лидеров G7 в июне.

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