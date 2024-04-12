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Сполучені Штати пропонують використовувати прибуток від заморожених активів рф для допомоги Україні

10:43, 12 квітня 2024
Пропозиція США передбачатиме перерахування «теперішньої вартості майбутнього потоку відсотків на знерухомлені активи через облігації або позику».
Сполучені Штати пропонують використовувати прибуток від заморожених активів рф для допомоги Україні
Джерело фото: Chris Kleponis/CNP/Bloomberg
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США запропонували залучити десятки мільярдів євро як позику для України, від майбутнього прибутку від російських державних активів, заморожених західними країнами. Про це йдеться в матеріалі «Financial Times».

Країни G7 розділилися щодо того, що робити з російськими активами на 260 мільярдів євро, які були заморожені західними країнами після того, як москва почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон підтримав ідею повної конфіскації резервів і передачі їх Україні, а європейські чиновники побоюються, що ця ідея може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС воліли б віддати Києву лише прибуток, отриманий від базових активів. Але питання про використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним останніми місяцями, оскільки війна триває вже третій рік, а додаткова допомога Україні з боку США затримується в Конгресі, зазначають у ЗМІ.

«Ми знаходимося на тому етапі, коли нам слід вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність знерухомлених резервів для України», — заявив Дейліп Сінгх, заступник радника США з національної безпеки з питань міжнародної економіки. «Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо».

Сінгх сказав, що пропозиція США передбачатиме перерахування «теперішньої вартості майбутнього потоку відсотків на знерухомлені активи через облігації або позику».

Він зазначив, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотки з резервів раз на два роки.

«Замість того щоб просто перераховувати річний прибуток від резервів... концептуально можна перераховувати прибуток за 10 років або за 30 років. Приведена вартість цих прибутків складається в дуже велику цифру», - заявив Сінгх.

Цю пропозицію мають обговорити міністри фінансів G7 на полях весняних зустрічей Світового банку та МВФ у Вашингтоні наступного тижня.

Сінгх сказав, що мета полягає в тому, щоб ухвалити рішення з цього питання на щорічному саміті лідерів G7 у червні.

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