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Світовий банк прогнозує зростання ВВП в Україні

13:21, 12 квітня 2024
Світовий банк оцінив перспективи української економіки в умовах війни.
Світовий банк прогнозує зростання ВВП в Україні
Джерело фото: minprom.ua
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Перспективи економічного розвитку України залежать від багатьох факторів, включаючи терміни та обсяги зовнішньої допомоги, а також передбачувану тривалість російського вторгнення. Ці висновки містяться в прогнозі Світового банку для країн Європи та Центральної Азії.

Згідно з прогнозом, у випадку активних бойових дій протягом 2024 року ВВП України може зрости на 3,2%. Завдяки відновленню зростання експорту та інвестицій у відновлення, після 2025 року передбачається ще більше прискорення економічного зростання до 6,5%.

Проте, приватне споживання залишиться скромним через стримуючу грошово-кредитну політику, необхідну для стримування повоєнної інфляції. Інфляція, хоч і підвищиться у 2024 році через певні фактори, за прогнозами знизиться з 2025 року.

Проте, цей сценарій супроводжується значними ризиками через вразливість економічної траєкторії України до дефіциту зовнішнього фінансування та можливого продовження активних бойових дій після 2024 року. Якщо ці ризики матеріалізуються, може знадобитися жорстке макроекономічне коригування, яке може вплинути на бюджетні витрати та підтримку домогосподарств, зокрема тих, які перебувають у вразливому становищі.

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