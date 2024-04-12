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В Україні обіцяють враховувати довідки про склад сім’ї при наданні допомоги для ВПО

17:09, 12 квітня 2024
Від громадян надходять скарги, що під час прийому документів на нарахування виплат не беруть у розрахунок акти обстеження щодо складу сім’ї.
В Україні обіцяють враховувати довідки про склад сім’ї при наданні допомоги для ВПО
Джерело фото: Depositphotos.com/Life-Background
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Документи про склад сім’ї будуть враховувати при нарахуванні виплат ВПО. Як повідомили у Мінреінтеграції, про це йшлося на щотижневому засіданні Координаційного штабу з питань ВПО під головуванням Віце-премʼєр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

На гарячу лінію Мінреінтеграції час від часу надходять скарги громадян, що під час прийому документів на нарахування виплат не беруть у розрахунок акти обстеження щодо складу сім’ї.

«Люди мають отримувати належні їм виплати ВПО, навіть якщо члени їхніх сімей не проживають разом із ними на підконтрольній території», – зазначила Ірина Верещук.

Повідомляється, що такий акт обстеження складу сімʼї можуть видати ОСББ, управителі дому або інші комунальні підприємства. Нині форма цієї довідки є довільною, але вона повинна бути затверджена, наприклад, місцевою владою.

За результатами наради Віце-прем’єр-міністр доручила напрацювати єдину форму відповідної довідки, яку прийматимуть в управліннях соціального захисту.

Також у Мінсоцполітики відповіли, коли надійдуть гроші ВПО, які мають право на виплату і не отримали її у березні.

Раніше ми повідомляли, що у застосунок Дія повернулися послуги для внутрішньо переміщених осіб з низкою вдосконалень.

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