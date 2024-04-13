В Воздушных силах оценили эффективность лазерного оружия, которое хотят передать Украине

Украине необходимы любые системы противовоздушной обороны.

Как сообщалось, Великобритания рассматривает возможность отправить Украине прототип лазерного оружия для сбивания дронов и ракет.

Эффективность лазерного оружия для уничтожения дронов и ракет пока трудно оценить. Но любые системы ПВО необходимы Украине. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Любые системы ПВО крайне необходимы для борьбы с ракетами, дронами, которые противник запускает по нашей территории. Конечно, любые системы, в том числе экспериментальные, были бы полезны. Но о том, насколько они эффективны, пока сложно сказать, обсуждали ли это наше высшее военно-политическое руководство», - отметил представитель.

По его словам, детали использования нового вооружения нужно держать в тайне.

«Эта информация достаточно чувствительна, лучше пусть она останется специалистам для обсуждения за закрытыми дверями», - добавил Евлаш.

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