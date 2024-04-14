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У Херсонській області тракторист підірвався на російській міні: чоловік отримав уламкові поранення, травми та контузію

07:43, 14 квітня 2024
Наразі чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.
У Херсонській області тракторист підірвався на російській міні: чоловік отримав уламкові поранення, травми та контузію
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У полі поблизу села Степне Бериславського району на Херсонщині трактор під час польових робіт підірвався на російській міні. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Так, внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета 59-річний тракторист дістав уламкові поранення голови, черепно-мозкову та вибухову травми та контузію. Його госпіталізували.

Наразі чоловік перебуває у стані середньої тяжкості.

На Херсонщині досі залишається надзвичайно високою мінна небезпека. В ОВА зазначили, що поля перед роботою сільськогосподарської техніки мають обстежити сапери.

Раніше ми писали, що на Чернігівщині окупанти обстріляли авто цивільного, який віз продукти мешканцям прикордонних сіл.

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