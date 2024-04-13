Російські окупанти відкрили вогонь по цивільному автомобілю в прикордонному регіоні, водій загинув на місці.

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У прикордонному регіоні Чернігівської області російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль, що призвело до загибелі чоловіка. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Інцидент стався на території Новгород-Сіверського району області, коли російські військові направили удар по цивільному автомобілю, в якому перебував чоловік, що доставляв продукти мешканцям прикордонних сіл.

«Чернігівщина. Сьогодні вранці росіяни вбили чоловіка, який доставляв продукти мешканцям сіл прикордоння», – йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу автомобіль загорівся, а чоловік 1990 року народження, отримав смертельні поранення. Зараз на місці інциденту працюють всі необхідні служби.

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