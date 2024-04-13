На Черниговщине оккупанты обстреляли авто гражданского, который вез продукты жителям приграничных сел

Российские оккупанты открыли огонь по гражданскому автомобилю в приграничном регионе, водитель погиб на месте.

Источник фото: МВД Украины

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В приграничном регионе Черниговской области российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль, что привело к гибели мужчины. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Инцидент произошел на территории Новгород-Северского района области, когда российские военные направили удар по гражданскому автомобилю, в котором находился мужчина, доставлявший продукты жителям приграничных сел.

"Черниговщина. Сегодня утром россияне убили мужчину, который доставлял продукты жителям сел приграничья", - говорится в сообщении.

В результате обстрела автомобиль загорелся, а мужчина 1990 года рождения, получил смертельные ранения. Сейчас на месте инцидента работают все необходимые службы.

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