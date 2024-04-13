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В ближайшие месяцы появится версия законопроекта о демобилизации, — спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин

13:33, 13 апреля 2024
Минобороны и Генштаб уже ведут работу по законопроекту о демобилизации.
В ближайшие месяцы появится версия законопроекта о демобилизации, — спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин
фото из открытых источников
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Представители Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВСУ уже ведут работу по законопроекту о демобилизации. Ожидается, что он появится в ближайшие месяцы. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

"Он уже в работе, и в ближайшие месяцы появится версия, которая потом попадет в парламент", - сказал Лазуткин.

Также спикер Минобороны отметил, что ранее была информация, что срок готовности законопроекта будет составлять 8 месяцев, однако "после определенных дискуссий это убрали".

Лазуткин выразил надежду, что законопроект будет готов быстрее указанного срока.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что до завершения войны никакой демобилизации быть не может.

Кроме того, в Раде решили вынести в отдельный документ норму о демобилизации, чтобы принять законопроект о мобилизации.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила относительно демобилизации, что это понятие в контексте войны является "роскошью" и недостижимым.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, «основой любой воюющей армии является качественный армейский тыл», поэтому тезис «возьмите тыловые бригады на передовую и не надо будет мобилизовывать» не сработает, а демобилизация в условиях отсутствия достаточных резервов равна утрате государственности.

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