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У Раді пояснили, чому питання про демобілізацію вирішили винести в окремий законопроект

11:19, 11 квітня 2024
Народна депутатка Олена Мошенець заявила, що норму про демобілізацію вирішили винести в окремий документ, щоб ухвалити законопроект про мобілізацію
У Раді пояснили, чому питання про демобілізацію вирішили винести в окремий законопроект
Фото: tsn.ua
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Як відомо, із мобілізаційного законопроекту №10449, який 11 квітня Верховна Рада прийняла у другому читанні, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити граничний термін – 36 місяців служби до демобілізації.

За словами заступниці голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Олени Мошенець, не вдалося дійти згоди між позиціями депутатів і тими реальними позиціями, які є на фронті, і між запитом військового командування

«Тому домовилися, щоб загалом законопроект про мобілізацію був ухваленим і по інших нормах не було гальмування, винести демобілізацію окремо. Тому що всі розуміють, що нашим захисникам потрібен відпочинок, зміна, ротації, а нашвидкоруч таке питання комплексно вирішити не вдасться», — заявила Мошенець.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання Ради відповідна правка про виключення норм щодо демобілізації із законопроекту про вдосконалення мобілізації була проголосована 227 голосами «за».

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