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РСУ оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду

11:15, 11 квітня 2024
Документи на конкурс можна подати з 15 квітня.
РСУ оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду
Джерело фото: РСУ
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Рада суддів України 11 квітня 2024 року оголосила конкурс на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України по квоті З'їзду суддів.

Документи для участі у конкурсі можна подати з 15 квітня. Дату закінчення строку подання документів РСУ вкаже окремо, але ймовірно це буде 14-15 травня. 

Перша вакансія судді КСУ вже тривалий час перебуває вакантною, оскільки спроба заповнити її виявилася невдалою. Справа в тому, що Дорадча група експертів у березні 2024 року не змогла відібрати необхідну кількість кандидатів, достойних для зайняття посади судді Конституційного Суду.

Відтак, виникла необхідність у оголошенні нового конкурсу.

Друга вакансія судді КСУ по квоті З'їзду суддів поки що є вакантною умовно.

Справа в тому, що 26 січня 2025 року спливає строк повноважень судді КСУ Віктора Кривенка.

Віктор Кривенко був обраний на посаду судді КСУ 13 листопада 2015 року, а склав присягу судді КСУ 27 січня 2016 року.

Враховуючи те, що конкурсні процедури на посади суддів КСУ тривають досить тривалий час, Рада суддів вирішила оголосити конкурс і на посаду судді КСУ, яка у перспективі утвориться у зв'язку із закінченням повноважень судді КСУ Віктора Кривенка.

Нагадаємо, що 23 березня 2024 року Дорадча група експертів повідомила про необхідність оголошення нового відбору на посаду судді Конституційного Суду по квоті З'їзду суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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