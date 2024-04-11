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РСУ объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда

11:15, 11 апреля 2024
Документы на конкурс можно подать с 15 апреля.
РСУ объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда
Источник фото: РСУ
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Рада судей Украины 11 апреля 2024 объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте Съезда судей.

Документы для участия в конкурсе можно предоставить с 15 апреля. Дату истечения срока подачи документов РСУ укажет отдельно, но вероятно это будет 14-15 мая.

Первая вакансия судьи КСУ уже долгое время находится вакантной, поскольку попытка заполнить ее оказалась неудачной. Дело в том, что Совещательная группа экспертов в марте 2024 года не смогла отобрать необходимое количество кандидатов, достойных занимать должность судьи Конституционного Суда.

Следовательно, возникла необходимость в объявлении нового конкурса.

Вторая вакансия судьи КСУ по квоте Съезда судей пока вакантна условно.

Дело в том, что 26 января 2025 года истекает срок полномочий судьи КСУ Виктора Кривенко.

Виктор Кривенко был избран на должность судьи КСУ 13 ноября 2015 года, а принял присягу судьи КСУ 27 января 2016 года.

Учитывая, что конкурсные процедуры на должности судей КСУ продолжаются довольно длительное время, Рада судей решила объявить конкурс и на должность судьи КСУ, которая в перспективе образуется в связи с окончанием полномочий судьи КСУ Виктора Кривенко.

Напомним, что 23 марта 2024 г. Совещательная группа экспертов сообщила о необходимости объявления нового отбора на должность судьи Конституционного Суда по квоте Съезда судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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РСУ объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда

Документы на конкурс можно подать с 15 апреля.

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