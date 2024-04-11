В Киеве решили не включать самые большие фонтанные комплексы

Будут работать локальные фонтаны в парках и скверах, работу которых обеспечивают районные зеленстроы.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице решили не включать самые большие фонтанные комплексы, расположенные в центре. Решение объяснили экономией, поскольку фонтаны на Майдане Незалежности и в акватории Русановского канала являются достаточно энергозатратными.

Вместе с тем, в парках и скверах будут работать локальные фонтаны, работу которых обеспечивают районные зеленстроы. Они более экономны с точки зрения потребления электроэнергии.

Как отмечают в КГГА, не будут запускать в работу 8 масштабных и энергозатратных фонтанных комплексов, имеющих мощное насосное оборудование, а именно:

фонтаны «Большой», «Каскадный» и «Малые» на Майдане Незалежности, фонтан «Учредители Киева» на нечетной стороне ул. Крещатик, фонтан «Водяной шар» на Майдане Незалежности (нечетная сторона ул. Крещатик), фонтан «Хрещатик», фонтан на Большой Васильковской и фонтаны в акватории Русановского канала.

В то же время отмечается, что их обслуживание «Киевводфонд «будет осуществлять в текущем режиме, независимо от того, работают ли они. Поскольку фонтаны имеют сложное технологическое строение и оборудование.

В 2024 году на территории зеленых зон планируется запуск 25 фонтанов. Они приступят к работе в первой половине мая, а завершат в конце сентября.

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