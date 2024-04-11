Европарламент принял новые правила относительно происхождения меда и борьбе с его фальсификацией

Европейская комиссия предложила обновить текущие стандарты, которым более 20 лет.

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Мед, вкусности и сладкие напитки теперь будут поставляться в европейские супермаркеты по новым правилам. Европейская комиссия предложила обновить текущие стандарты, которым более 20 лет.

Таким образом Европарламент одобрил обновленные «директивы относительно завтраков», согласно которым на этикетках товаров должна четко указываться страна происхождения меда, а также четче маркироваться содержание сахара во фруктовых соках. Новые правила будут введены также для джемов и мармеладов.

Об этом сообщает официальный сайт Европарламента.

Страна происхождения должна быть четко указана на маркировке медовых смесей. Кроме того, были установлены более высокие стандарты качества и определена необходимость создания системы отслеживания меда в ЕС. Эти инициативы обеспечат лучшую информированность потребителей, а также лучшую защиту как пчеловодов, так и потребителей от фальсифицированного меда», – заявил после голосования докладчик Александр Бернхубер.

В частности, новые правила будут бороться с импортом фальсифицированного меда из стран, не являющихся членами ЕС, путем обязательной и четкой маркировки страны происхождения. Также будет введена более четкая маркировка содержания сахара во фруктовых соках и минимального содержания фруктов в джемах и мармеладах. Для джемов будет работать правило не менее 450 граммов фруктов на килограмм продукта.

Закон также должен быть принят Советом ЕС, а страны ЕС должны будут применять новые правила через два года после вступления в силу.

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