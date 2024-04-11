Практика судов
  1. В мире

Европарламент принял новые правила относительно происхождения меда и борьбе с его фальсификацией

11:03, 11 апреля 2024
Европейская комиссия предложила обновить текущие стандарты, которым более 20 лет.
Европарламент принял новые правила относительно происхождения меда и борьбе с его фальсификацией
Источник фото: Bianca Ackermann / Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мед, вкусности и сладкие напитки теперь будут поставляться в европейские супермаркеты по новым правилам. Европейская комиссия предложила обновить текущие стандарты, которым более 20 лет.

Таким образом Европарламент одобрил обновленные «директивы относительно завтраков», согласно которым на этикетках товаров должна четко указываться страна происхождения меда, а также четче маркироваться содержание сахара во фруктовых соках. Новые правила будут введены также для джемов и мармеладов.

Об этом сообщает официальный сайт Европарламента.

Страна происхождения должна быть четко указана на маркировке медовых смесей. Кроме того, были установлены более высокие стандарты качества и определена необходимость создания системы отслеживания меда в ЕС. Эти инициативы обеспечат лучшую информированность потребителей, а также лучшую защиту как пчеловодов, так и потребителей от фальсифицированного меда», – заявил после голосования докладчик Александр Бернхубер.

В частности, новые правила будут бороться с импортом фальсифицированного меда из стран, не являющихся членами ЕС, путем обязательной и четкой маркировки страны происхождения. Также будет введена более четкая маркировка содержания сахара во фруктовых соках и минимального содержания фруктов в джемах и мармеладах. Для джемов будет работать правило не менее 450 граммов фруктов на килограмм продукта.

Закон также должен быть принят Советом ЕС, а страны ЕС должны будут применять новые правила через два года после вступления в силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчины от 18 до 60 лет должны носить с собой военный билет, действительность которого будут проверяться через электронный Реестр

Представитель ТЦК и полицейский смогут проверить действительность военно-учетного документа средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, где будут представлены все данные о гражданине.

Госслужащие, занимающиеся аналитикой законов и киберзащитой в Кабмине и Верховной Раде, получат отсрочку от мобилизации

Принятый закон о мобилизации дает отсрочку государственным служащим, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов и проводят их экспертизу, а также киберспециалистам в Верховной Раде и Кабмине.

ТЦК получит данные от МВД об автомобилях в собственности предпринимателей и граждан для выполнения ими военно-транспортного долга

Для руководителей предприятий введут частичный наряд по передаче транспортных средств и установят обязанность по оповещению работников.

Закон о мобилизации предусматривает пересмотр порядка бронирования работников и бронирование владельцев критически важных бизнесов

Правительство должно в течение месяца пересмотреть порядок бронирования.

РСУ объявила конкурс на две вакантные должности судей Конституционного Суда

Документы на конкурс можно подать с 15 апреля.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Электронный реестр военнообязанных, цифровизация военного учета и что изменится для ограниченно пригодных
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Геннадій Войтов
    Геннадій Войтов
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Ігор Міхасішин
    Ігор Міхасішин
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Світлана Гордійчук
    Світлана Гордійчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Петро Філюк
    Петро Філюк
    суддя Конституційного Суду України
  • Андрій Федусик
    Андрій Федусик
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду