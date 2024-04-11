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Європарламент ухвалив нові правила щодо походження меду та боротьби з його фальсифікацією

11:03, 11 квітня 2024
Європейська комісія запропонувала оновити поточні стандарти, яким понад 20 років.
Європарламент ухвалив нові правила щодо походження меду та боротьби з його фальсифікацією
Джерело фото: Bianca Ackermann / Unsplash
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Мед, смаколики та солодкі напої з тепер будуть постачатися до європейських супермаркетів за новими правилами. Європейська комісія запропонувала оновити поточні стандарти, яким понад 20 років.

Таким чином Європарламент схвалив оновлені «директиви щодо сніданків», згідно з якими на етикетках товарів повинна чітко вказуватись країна походження меду, а також чіткіше маркуватися вміст цукру у фруктових соках. Нові правила запровадять також для джемів та мармеладів.

Про це повідомляє офіційний сайт Європарламенту.

«Країна походження має бути чітко вказана на маркуванні медових сумішей. Крім того, було встановлено вищі стандарти якості та визначено необхідність створення системи відстеження меду в ЄС. Ці ініціативи забезпечать кращу поінформованість споживачів, а також кращий захист як бджолярів, так і споживачів від фальсифікованого меду», - заявив після голосування доповідач Олександр Бернхубер.

Зокрема, нові правила боротимуться з імпортом фальсифікованого меду з країн, що не є членами ЄС, шляхом обов'язкового та чіткого маркування країни походження. Також буде запроваджено чіткіше маркування щодо вмісту цукру у фруктових соках та мінімального вмісту фруктів у джемах і мармеладах. Для джемів буде працювати правило щонайменше 450 грамів фруктів на кілограм продукту.

Закон також має бути ухвалений Радою ЄС, а країни ЄС повинні будуть застосовувати нові правила через два роки після набуття чинності.

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