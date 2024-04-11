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У Києві вирішили не вмикати найбільші фонтанні комплекси

22:00, 11 квітня 2024
Працюватимуть локальні фонтани в парках і скверах, роботу яких забезпечують районні зеленбуди.
У Києві вирішили не вмикати найбільші фонтанні комплекси
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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У столиці вирішили не вмикати найбільші фонтанні комплекси, які розміщені в центрі. Рішення пояснили економією, оскільки фонтани на Майдані Незалежності та в акваторії Русанівського каналу є досить енергозатратними.

Разом із тим, в парках і скверах працюватимуть локальні фонтани, роботу яких забезпечують районні зеленбуди. Вони економніші з точки зору споживання електроенергії.

Як зазначають у КМДА, не запускатимуть в роботу 8 масштабних та енергозатратних фонтанних комплексів, що мають потужне насосне обладнання, а саме:

фонтани «Великий», «Каскадний» і «Малі» на Майдані Незалежності, фонтан «Засновники Києва» на непарній стороні вул. Хрещатик, фонтан «Водяна куля» на Майдані Незалежності (непарна сторона вул. Хрещатик), фонтан «Хрещатик», фонтан на Великій Васильківській, та фонтани в акваторії Русанівського каналу.

Водночас зазначається, що їхнє обслуговування «Київводфонд» здійснюватиме в поточному режимі, незалежно від того, чи працюють вони. Оскільки водограї мають складну технологічну будову та устаткування.

Загалом у 2024 році на території зелених зон планується запуск 25 фонтанів. Вони розпочнуть роботу в першій половині травня, а завершать наприкінці вересня.

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